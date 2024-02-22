Глава UFC Уайт рассказал о подарке Путина Нурмагомедову

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о подарке президента Российской Федерации Владимира Путина экс-чемпиону организации в легком весе, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.
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