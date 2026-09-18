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RT Russia

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Массированная атака на гражданскую инфраструктуру: за ночь над Россией уничтожено 629 украинских БПЛА

Массированная атака на гражданскую инфраструктуру: за ночь над Россией уничтожено 629 украинских БПЛА

В ночь на 18 сентября силы ПВО сбили 629 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. Из них более 350, по словам столичных властей, летели в направлении Московского региона.

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