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Газета.ру

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Times: НАТО будет применять систему ИИ от Palantir для слежения за войсками РФ

Times: НАТО будет применять систему ИИ от Palantir для слежения за войсками РФ

Разработанная компанией Palantir военная система искусственного интеллекта (ИИ) Maven будет использоваться Североатлантическим альянсом для отслеживания возможных передвижений российских подразделений вблизи западной границы РФ.

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