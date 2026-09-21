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Чем грозит России военная перестройка экономики Европы: «Готовность к войне – еще не война»

Чем грозит России военная перестройка экономики Европы: «Готовность к войне – еще не война»

Германия считает тысячу раненых в сутки, страны Балтии обсуждают эвакуацию, на Готланде отрабатывают переброску войск, а Евросоюз советует гражданам запасать воду и продукты.

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