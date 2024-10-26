Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна (Видео)

Россиянин Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, продолжает свою победную поступь в UFC. Вечером 26 октября на турнире UFC 308 Шара нокаутировал бэкфистом с разворота Армена Петросяна – это произошло в первом же раунде.
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