Эксперт назвал лучшего тренера РПЛ сезона-2023/24

Эксперт объяснил свой выбор лучшего тренера РПЛ сезона-2023/24. Бывший футболист "Спартака" Евгений Бушманов считает, что лучшим тренером является Сергей Семак, который привел "Зенит" к шестому чемпионству подряд.
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