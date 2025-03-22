ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива

С целью выполнения Стратегии цифровой трансформации холдинга, Дирекция по стратегическому планированию и развитию ГК «ЛокоТех» инициировала проект по автоматизированному учету состояния пусковых конденсаторов локомотива на Западном филиале компании «ЛокоТех-Сервис».
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