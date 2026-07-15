Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Mash: Киркоров продал своей 14-летней дочери особняк в Майами за 100 долларов

Mash: Киркоров продал своей 14-летней дочери особняк в Майами за 100 долларов

Филипп Киркоров продал за 100 долларов особняк в Майами. Покупатель – его 14-летняя дочь.Филипп Киркоров продал своей 14-летней дочери Аллы-Виктории особняк в Майами за 100 долларов – это в 41 тысячу раз ниже его реальной стоимости, сообщает Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии