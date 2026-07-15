Mash: Киркоров продал своей 14-летней дочери особняк в Майами за 100 долларов

Филипп Киркоров продал за 100 долларов особняк в Майами. Покупатель – его 14-летняя дочь.Филипп Киркоров продал своей 14-летней дочери Аллы-Виктории особняк в Майами за 100 долларов – это в 41 тысячу раз ниже его реальной стоимости, сообщает Mash.