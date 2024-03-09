В Pirelli назвали предпочтительную стратегию в гонке Ф1 в Джидде

В Pirelli назвали предпочтительную стратегию в гонке Ф1 в ДжиддеGetty Images / Red Bull Content PoolГлава автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола рассказал, какая стратегия пит-стопов будет оптимальной на Гран При Саудовской Аравии.