В Pirelli назвали предпочтительную стратегию в гонке Ф1 в Джидде

В Pirelli назвали предпочтительную стратегию в гонке Ф1 в ДжиддеGetty Images / Red Bull Content PoolГлава автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола рассказал, какая стратегия пит-стопов будет оптимальной на Гран При Саудовской Аравии.
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