Смена времён года в России ознаменовалась рядом диверсионных атак со стороны украинских спецслужб. В прилегающих к российско-украинской границе Брянской и […] The post Сумрачное начало лета appeared first on Медиакратия.
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