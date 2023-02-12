Хавбек «Монако» Фофана о 3:1 с «ПСЖ»: «Знали, что победа позволит выйти на 2-е место. Было бы неплохо развить успех»

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана оценил победу над «ПСЖ» (3:1) в Лиге 1. – Мы знали, что нас ждет серьезное сражение, и понимали, что победа в матче с «ПСЖ» может позволить нам выйти на второе место в таблице.