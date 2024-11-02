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Царьград

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Трое своих и 16 приёмных: в Новосибирске самая большая семья получила звание "золотой"

Трое своих и 16 приёмных: в Новосибирске самая большая семья получила звание "золотой"

В рамках празднования Дня опекуна в Новосибирске отметили выдающуюся семью Веселовых.В новосибирской семье Веселовых 19 детей, из которых трое своих.

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