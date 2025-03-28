«Коммерсантъ»: в магазинах «Светофор» выявили 34 млн нарушений за два года

Оператор системы маркировки «Честный знак» выявил 34 млн нарушений в сети «Светофор» за два года. Как сообщает «Коммерсантъ», большая часть претензий связана с кассовыми операциями (23,2 млн случаев) и подделкой кодов маркировки (4,3 млн), чаще всего — при продаже питьевой воды.