«Коммерсантъ»: в магазинах «Светофор» выявили 34 млн нарушений за два года

Оператор системы маркировки «Честный знак» выявил 34 млн нарушений в сети «Светофор» за два года. Как сообщает «Коммерсантъ», большая часть претензий связана с кассовыми операциями (23,2 млн случаев) и подделкой кодов маркировки (4,3 млн), чаще всего — при продаже питьевой воды.
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