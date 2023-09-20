«Каролина» хочет создать свой клуб АХЛ после разрыва с «Чикаго Вулвс». Взнос за вступление может составить 10+ млн долларов

На данный момент «Харрикейнс» являются единственным клубом НХЛ, у которого нет фарма в АХЛ. Клуб сотрудничал с «Чикаго Вулвс», но из-за ряда разногласий «волки» отказались продлевать договор о сотрудничестве и стали независимым клубом АХЛ.