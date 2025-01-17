50-летнюю телеведущую обругали в сети за фото в бикини

Пользователи сети обругали американскую телеведущую Ларсу Пиппен за откровенном фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).