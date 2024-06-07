Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что в Конституции РФ сказано, что в РФ не должно быть господствующей идеологии, и отметил, что идеология не уберегла от развала СССР.
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