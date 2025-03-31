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WSJ: Трамп может ввести санкции на нефть, чтобы оказать давление на Россию

WSJ: Трамп может ввести санкции на нефть, чтобы оказать давление на Россию

Если президент США Дональд Трамп захочет оказать давление на Москву, то он введет санкции на российскую нефть, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего ведущего эксперта по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепа Эдварда Фишмана.

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