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Царьград

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Суд вынес приговор сотрудникам "Свердловскавтодора" за ДТП с гибелью

Суд вынес приговор сотрудникам "Свердловскавтодора" за ДТП с гибелью

Свердловский суд приговорил сотрудников "Свердловскавтодора" за смертельное ДТП: в ноябре 2023 года снегоуборочная машина после некачественного ремонта столкнулась с Lada Vesta, что привело к гибели водителя легковушки.

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