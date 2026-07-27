Суд вынес приговор сотрудникам "Свердловскавтодора" за ДТП с гибелью

Свердловский суд приговорил сотрудников "Свердловскавтодора" за смертельное ДТП: в ноябре 2023 года снегоуборочная машина после некачественного ремонта столкнулась с Lada Vesta, что привело к гибели водителя легковушки.
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