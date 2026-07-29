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Следы в камне: могла ли до нас быть другая цивилизация?

Следы в камне: могла ли до нас быть другая цивилизация?

Существует ли вероятность, что до появления человечества на Земле уже существовала разумная технологическая цивилизация? История нашего вида насчитывает лишь несколько сотен тысяч лет, а планете — больше 4,5 миллиарда.

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