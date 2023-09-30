Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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И ещё за армян... не чокаясь

И ещё за армян... не чокаясь

          На фоне исхода армян из Нагорного Карабаха от армянского руководства всё чаще звучат обвинения России в предательстве и бездействии.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Все чёрные продажные людишки. Выгнать всех из России. Пусть живут в своих странах. Где их гордость? На подоянии живут.
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8 час.
Наталья Романенко
забрать ребят и выгнать армян
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7 час.
Александр Широков
Армянам к прочтению! Полезно будет...
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7 час.

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