На фоне исхода армян из Нагорного Карабаха от армянского руководства всё чаще звучат обвинения России в предательстве и бездействии.
И ещё за армян... не чокаясь
Комментарии
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Тамара Елисеева
Все чёрные продажные людишки. Выгнать всех из России. Пусть живут в своих странах. Где их гордость? На подоянии живут.
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8 час.
Наталья Романенко
забрать ребят и выгнать армян
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7 час.
Александр Широков
Армянам к прочтению! Полезно будет...
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7 час.
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