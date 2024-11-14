Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Они уверены ,что им ничего не угрожает!Поэтому и ведут себя столь безрассудно !Чувство самосохранения им уже отказало...Мы должны позволи...
  • Валерий Путря
    ХЕРои, типа недобитого янюка только так и могут воевать - с безоружными людьми. Мне не жалко ни кравчука, ни кого-то ...ВСУшники-нацисты ...
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В Германии признали, что страна разделена как никогда ранее

В Германии признали, что страна разделена как никогда ранее

Разделение объединенной Германии на Запад и Восток сегодня, после притока мигрантов и начала конфликта вокруг Украины, проявляется сильнее, чем когда-либо еще за эпоху после холодной войны, высказал мнение в разговоре с РИАН глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Даешь ГДР!!!!!
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