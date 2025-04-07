Пропускную способность АПП Джанкой в Крыму увеличили вдвое

В Крыму предупредили граждан о возможном увеличении транспортного потока в майские праздники на автомобильных пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп, расположенных на административной границе республики с Херсонской областью.
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