В зоне спецоперации ликвидирован эстонский боевик с позывным "Стингер"

По данным Postimees, боевик из Интернационального легиона Танель Криггул был уничтожен русской армиейВ ночь на субботу в зоне боевых действий был ликвидирован эстонский наёмник Танель Криггул с позывным "Стингер".
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