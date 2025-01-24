На Закарпатье за посты в соцсетях верующей УПЦ объявили подозрение

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинения против жительницы Закарпатской области, обвинив её в «разжигании религиозной вражды» и «дестабилизации ситуации в регионе» из-за публикаций в социальных сетях.
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