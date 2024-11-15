В нижнекамском парке открылась фотовыставка, посвященная 95-летию Николая Лемаева

В Нижнекамске, в парке «Семья», открылась выставка фотографий «Продолжая дела великих». Фотовыставка, организованная нижнекамским предприятием СИБУРа, посвящена 95-летию первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима», Героя Социалистического Труда, министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева.
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