В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.По данным столичного главка МВД, в прошлом году в Москве было выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства.
Мигрантов десятками тысяч гонят из России: МВД обнародовало официальное число
Комментарии
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Владимир Черноморский
Только принятие жёстких мер, смогут защитить жителей России от разгула этнических преступлений, либо будет поздно и страну захлестнет кровопролитие, смотрим и изучаем историю 90х, к чему привело бездействие, история писана кровью, а мы забыли, всё верим в чудо, в волшебника на вертолете
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11 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
От животных нечего ждать добра, они пришли захватить нашу территорию и уже этого не скрывают, пишут и говорят, скоро вам русским придет конец, а мы всё улыбаемся, кормим, поим, обучаем в школах за свой счёт, что они уже воспринимают как должное. Либо примем меры, либо будет беда
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11 час.
Erl Schweizer
Чтобы Царьград не подбросил дров в пламя межнациональной розни - быть такого не может. Борьба с терроризмом священна, но ни в коем случае не должна трансформироваться в расизм. Здесь нет альтернатив.
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9 час.
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