Мигрантов десятками тысяч гонят из России: МВД обнародовало официальное число

Владимир Черноморский Только принятие жёстких мер, смогут защитить жителей России от разгула этнических преступлений, либо будет поздно и страну захлестнет кровопролитие, смотрим и изучаем историю 90х, к чему привело бездействие, история писана кровью, а мы забыли, всё верим в чудо, в волшебника на вертолете

ВЧ Владимир Черноморский От животных нечего ждать добра, они пришли захватить нашу территорию и уже этого не скрывают, пишут и говорят, скоро вам русским придет конец, а мы всё улыбаемся, кормим, поим, обучаем в школах за свой счёт, что они уже воспринимают как должное. Либо примем меры, либо будет беда