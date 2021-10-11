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Талибы надеются на помощь России в восстановлении Афганистана

Талибы надеются на помощь России в восстановлении Афганистана

Заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан»* надеется на помощь России в восстановлении страны.

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