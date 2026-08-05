В Минобороны РФ объяснили увеличение штата в вооруженных силах

Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС на 27 тыс. человек Министерство обороны России сообщает о возросшей потребности вооруженных сил в создании новых объектов военной и военно-социальной инфраструктуры, пишет "Коммерсантъ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии