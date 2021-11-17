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Корпоративные клиенты Сбера могут подписывать договоры по СМС

Корпоративные клиенты Сбера могут подписывать договоры по СМС

Корпоративные клиенты Сбера сегмента малого бизнеса могут подписывать договор на подключение популярных банковских продуктов, отправив специальный код посредством СМС.

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