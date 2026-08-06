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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» показало логотип с числом «80» к юбилею клуба: «Две цифры объединяют спортсменов и болельщиков, пронизывают время и уверенно смотрят в будущее»

« Торпедо » показало специальный логотип, посвященный 80-летию клуба. Нижегородцы входят в число первых шести команд, основанных в СССР в декабре 1946 года.

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