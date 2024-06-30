В США заявили, что российский аппарат совершает подозрительные маневры на орбите

Серия маневров российского аппарата «Луч-2» / © Slingshot Aerospace По данным Slingshot Aerospace, спутник «Луч-2», находящийся на орбите чуть больше года, время от времени совершает маневры и приближается к европейским, африканским и американским спутникам связи.
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