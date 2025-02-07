Диетолог перечислила полезные свойства баклажана

Баклажан содержит много растительной клетчатки, которая хорошо сочетается с источниками белка. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.
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