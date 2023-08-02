Когда мобилизованные вернутся домой в Россию в 2023 году – почему бойцов не отпускают в отпуск к семьям Когда отпустят домой мобилизованных россиян? Будет ли ротация, положен ли отпуск военнослужащим? Что об этом известно на данный момент? В РФ готовят запрет на разрыв срочных договоров с мобилизованными Предложены поправки в Трудовой кодекс, запрещающие работодателям расторгать […] «В Сентябре?»: стало известно, будет ли ротация мобилизованных в России в 2023 году? когда и как будет проходить ротация? .