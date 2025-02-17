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Samsung S24 Plus не видит Sim карту

Samsung S24 Plus не видит Sim карту

﻿﻿Уже не новый, но все еще редкий ремонтный аппарат, прибывший после жесткого приземления на твердую поверхность с небольшими повреждениями снаружи, что удивительно для Samsung со стеклом с обеих сторон, но внутри… Издалека виден «сломанный» коаксиальный кабель.

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