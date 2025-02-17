Samsung S24 Plus не видит Sim карту

Уже не новый, но все еще редкий ремонтный аппарат, прибывший после жесткого приземления на твердую поверхность с небольшими повреждениями снаружи, что удивительно для Samsung со стеклом с обеих сторон, но внутри… Издалека виден «сломанный» коаксиальный кабель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии