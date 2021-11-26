Воробьев о Юрове: «Самое главное, чтобы его не убили. Не портите парня, он переходит из детского хоккея во взрослый»

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев поделился мнением о форварде Даниле Юрове.  – О Юрове вас спрашивают практически на каждой пресс-конференции.

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