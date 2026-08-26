Американские и британские самолеты-разведчики, замеченные вблизи Калининградской области, ведут полноценную разведку оборонительных систем и позиций российских войск, однако при нарушении границы эти вражеские борта будут незамедлительно сбиты.
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