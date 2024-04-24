Отчет Томенко о работе правительства Алтайского края за 2023 год. Фоторепортаж

Глава региона рассказывает о поддержке участников спецоперации и их семей, росте зарплат, рекордах в сельском хозяйстве и других результатах Отчет Виктора Томенко о работе правительства Алтайского края за 2023 год / Фото: amic.
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