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Дерматолог сочла безопасной косметику с консервантами

Дерматолог сочла безопасной косметику с консервантами

Не вредна продукция, прошедшая сертификацию. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева пояснила, что отдушки и красители «не несут выраженного вреда здоровью».

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