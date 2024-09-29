Дерматолог сочла безопасной косметику с консервантами

Не вредна продукция, прошедшая сертификацию. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева пояснила, что отдушки и красители «не несут выраженного вреда здоровью».
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