Джордан Пул навесил Кайлу Кузме от щита при «-21» в матче с «Атлантой». Фанаты «Хоукс» не оценили

«Атланта» на своем паркете справилась с «Вашингтоном» – 130:121. Атакующий защитник «Уизардс» Джордан Пул за 7:32 до конца третьей четверти в быстром отрыве сделал наброс от щита под данк форварда Кайла Кузмы; тем самым они сократили отрыв в счете до «-19».