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Татар-информ

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С 1 сентября синтетические камни в России нельзя будет называть бриллиантами

С 1 сентября синтетические камни в России нельзя будет называть бриллиантами

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Согласно им, термин «бриллиант» можно будет использовать только в отношении камней природного происхождения, сообщает РИА Новости.

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