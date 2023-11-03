12 доказательств того, что Нидерланды — это не только тюльпаны и каналы

Нидерланды редко у кого ассоциируются с чем-то загадочным и непонятным. Почти все знают, что эта страна — родина Рембрандта и Ван Гога, а лишь заслышав ее название, мы представляем себе узкие каналы Амстердама и засаженные тюльпанами поля.