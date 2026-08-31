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Мировое обозрение

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В Чернобыле нашли волков с необычной генетикой: радиация могла запустить эволюцию защиты от рака

В Чернобыле нашли волков с необычной генетикой: радиация могла запустить эволюцию защиты от рака

Исследователи из Принстонского университета под руководством биолога Кары Лав обнаружили у волков, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения, генетические изменения, которые могут объяснять их устойчивость к онкологическим заболеваниям.

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