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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Дети с первичной цилиарной дискинезией значительно чаще страдают астмой

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы нашли убедительные доказательства того, что дети с первичной цилиарной дискинезией (ПЦД) более подвержены астме по сравнению с их сверстниками без этого редкого генетического заболевания.

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