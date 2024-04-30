Жители Тульской области пожаловались на работу УК

Работа УК - всегда больная тема для жильцов многоквартирных домов. Вечные проблемы, связанные с халатностью управляющих компаний, порядком надоели тулякам, как и постоянные жалобы, которые пишутся чуть ли не каждый день.
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