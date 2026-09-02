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Царьград

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Антон Силуанов указал на нелогичность действий западных стран

Антон Силуанов указал на нелогичность действий западных стран

Министр финансов Антон Силуанов обвинил западные страны в нелогичности действий. Они пытаются сократить дефициты, параллельно увеличивая военные расходы, что может привести к социальным сокращениям или сохранению дефицитов, сообщил он "Вестям".

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