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В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку прямо на проезжей части

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку прямо на проезжей части

В Южно-Сахалинске произошел инцидент, который шокировал местных жителей. Водитель автобуса решил не ехать до конечной остановки и высадил 9-летнюю девочку прямо посреди проезжей части.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Судить надо такого водителя-изверга.
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