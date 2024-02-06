В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку прямо на проезжей части

В Южно-Сахалинске произошел инцидент, который шокировал местных жителей. Водитель автобуса решил не ехать до конечной остановки и высадил 9-летнюю девочку прямо посреди проезжей части.
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