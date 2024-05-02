В Самаре менеджер маркетплейса для хищения смартфонов использовал имена известных писателей

В Самаре в полицию за помощью обратился представитель одного из маркетплейсов, который сообщил, что при проведении инвентаризации на одном складов сотрудниками компании обнаружено хищение товарно-материальных ценностей.
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