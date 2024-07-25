Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Ксюша Кирьязис
    Мы у себя тут, в Ташкенте, лишний раз в больницу или поликлинику идти боимся, чтоб не нарваться на "светило от медици...Вам здесь больше ...
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    Она, видимо, такая же незаменимая как мигранты.Вам здесь больше ...

"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

Чернобровый тиктокер под печальную этническую музыку выразил всю боль иноземцев в России. Алла МИХАЙЛОВА В соцсети слили ролик из закрывшегося в России "Тик Тока": молодой брюнет с бородищей страдает на камеру: Слышали, да, про мигранту? Плохой время идёт сейчас.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Загуглите как выглядит вахабитская борода и вопросы у вас отпадут когда будете видеть на улице &quot;госарбайтера&quot;...
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6 час.
Stilianos Kanakidis
Всех чёрножопых гнать из России вмести с ними и тех кто завозит их, нужны рабочие ,пригласить нужное количество именно туда где они нужны для работы и ни каких папа, мама, жена, дети. И не забывайте Русские Народные пословицы; &quot;Сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит&quot;. &quot;Для чертей закон ещё не писан&quot;. Пусть живут со своими законами у себя дома, где хотя баран режут, где хотят молятся.
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5 час.
Виктор Сухачев
... в стране явно видно, что назревает возмущение поведением,действиями , поступками и словами в общественных местах мигрантов из близ лежащих стран, которые  почему тозаезжают к нам аулами и кишлаками, по чьему то&quot;высочайшему&quot; позволению(у которого есть должность, фамилия и все остальное он, но &quot;слабовики почему то не хотят с ними бодаться-толи боятся, толи в доле) и почему то достаточных и действенных мер, как в ОАЭ, ни кто не принимает и не собирается, даже такого умного и дальновидного человека как Бастрыкин игнорируют(значит каким то уродцам это выгодно ), а ведь это приведет к плачевным результатам, и тогда все ответственные за этот беспредел и все имеющие к этому отношение, как власти, будут охать и ахать -упустили дескать, не заметили, не подумали, а ведь можно всего этого избежать уже сейчас–пойти на встречу инициативам Бастрыкина, Матвеева и привести закон-в части мигрантов касающихся, в соответствие с существующим, действующим образцом  в ОАЭи тогда проблемы не будет - люди будут приезжать без своих кишлаков и аулов на работу, честно зарабатывать деньги, будут вести себя достойно и уважительно, зная об ответственности и не минуемом наказании за свои поступки и обязательной пожизненной депортации(нам уголовники иностранцы не нужны уже сейчас а в будущем и подавно), а тех, кто проник к нам незаконно и легализовался благодаря коррупционерам и взяточникам -вычислить(есть же у нас еще силовики и спецслужбы или только &quot;слабовики&quot; остались?) и депортировать не зависимо от статусов ,семейных положений и &quot;волосатых рук&quot;, которые помогли им не законно к нам просочиться и теперь уже пытающихся диктовать нам свои &quot;условия&quot;(можно депортировать вместе с этими &quot;волосотами руками&quot;, что бы другим не повадно было)...
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4 час.

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