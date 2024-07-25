"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

Виктор Сухачев

... в стране явно видно, что назревает возмущение поведением,действиями , поступками и словами в общественных местах мигрантов из близ лежащих стран, которые почему тозаезжают к нам аулами и кишлаками, по чьему то"высочайшему" позволению(у которого есть должность, фамилия и все остальное он, но "слабовики почему то не хотят с ними бодаться-толи боятся, толи в доле) и почему то достаточных и действенных мер, как в ОАЭ, ни кто не принимает и не собирается, даже такого умного и дальновидного человека как Бастрыкин игнорируют(значит каким то уродцам это выгодно ), а ведь это приведет к плачевным результатам, и тогда все ответственные за этот беспредел и все имеющие к этому отношение, как власти, будут охать и ахать -упустили дескать, не заметили, не подумали, а ведь можно всего этого избежать уже сейчас–пойти на встречу инициативам Бастрыкина, Матвеева и привести закон-в части мигрантов касающихся, в соответствие с существующим, действующим образцом в ОАЭи тогда проблемы не будет - люди будут приезжать без своих кишлаков и аулов на работу, честно зарабатывать деньги, будут вести себя достойно и уважительно, зная об ответственности и не минуемом наказании за свои поступки и обязательной пожизненной депортации(нам уголовники иностранцы не нужны уже сейчас а в будущем и подавно), а тех, кто проник к нам незаконно и легализовался благодаря коррупционерам и взяточникам -вычислить(есть же у нас еще силовики и спецслужбы или только "слабовики" остались?) и депортировать не зависимо от статусов ,семейных положений и "волосатых рук", которые помогли им не законно к нам просочиться и теперь уже пытающихся диктовать нам свои "условия"(можно депортировать вместе с этими "волосотами руками", что бы другим не повадно было)...