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Россия возглавила медальный зачет юниорского чемпионата мира по плаванию на открытой воде

Юниорский чемпионат мира по плаванию на открытой воде завершился в Санта-Фе, Аргентина. Российская сборная заняла первое место в медальном зачете, завоевав семь медалей, из которых четыре — золотые и три — серебряные.

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