Политтехнолог Сергей Григорьев: «Мы видим, что команда Мишустина справляется с ситуацией»

Сегодня Госдума решит, кто возглавит правительство России Политтехнолог Сергей Григорьев обратил внимание, что Михаил Мишустин на деле доказал, что способен решать кризисные ситуации и эффективно действовать в сложных ситуациях, поэтому его кандидатура наиболее подходит на пост председателя правительства Российской Федерации.
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