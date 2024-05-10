Политтехнолог Сергей Григорьев: «Мы видим, что команда Мишустина справляется с ситуацией»

Сегодня Госдума решит, кто возглавит правительство России Политтехнолог Сергей Григорьев обратил внимание, что Михаил Мишустин на деле доказал, что способен решать кризисные ситуации и эффективно действовать в сложных ситуациях, поэтому его кандидатура наиболее подходит на пост председателя правительства Российской Федерации.